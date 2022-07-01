Поездки Овнов, удача Львов и планы Козерогов: подробный гороскоп на 2 июля

Поездки Овнов, удача Львов и планы Козерогов: подробный гороскоп на 2 июля

ОВНАМ можно смело отправляться в дальние поездки, особенно в компании родственников. Вообще, день связан с родом и семьей, хорошо собираться вместе.

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