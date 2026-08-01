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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аурелио Де Лаурентис: «За 22 года в «Наполи» нам не хватает только победы в ЛЧ. Посмотрим, сможет ли Аллегри принести нам этот трофей»

Президент « Наполи » Аурелио Де Лаурентис рассказал о главной цели, которую еще не удалось реализовать за время его работы в клубе.

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