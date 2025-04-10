БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Без газа Украина не выживет: запасы на нуле, а денег на закупку нет

Без газа Украина не выживет: запасы на нуле, а денег на закупку нет

  Киевский режим выходит из сверхсложного отопительного сезона и уже должен готовиться к следующему, который станет не менее тяжелым из-за рекордно низких запасов газа, пишет украинское издание "Экономическая правда".

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Комментарии
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Амара Карпова
За что боролись хохлы, на то и напоролись😂😂😂
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