Samsung Electronics запустила кампанию по съемке фильмов на ее смартфоны

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Компания Samsung Electronics - ведущий южнокорейский производитель бытовой электроники - заключила соглашение с рядом кинопроизводителей для создания фильмов на ее смартфонах серии Galaxy.
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