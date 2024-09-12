Цесаревич и император: истории двух визитов Александра II в Тулу

12 сентября 1859 года Александр II посетил Тулу. Однако это был далеко не первый и не последний визит – в общей сложности он приезжал в оружейную столицу более 20 раз, начина я с 1837 года, причем как в роли наследника престола, так и в роли императора.
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