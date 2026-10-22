В ночь на 22 октября Киев подвергся массированной атаке, под удар попали ключевые объекты транспортной инфраструктуры, включая Южный мост — стратегическую артерию, соединяющую правый и левый берега Днепра.
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