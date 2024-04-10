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На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в среду, 10 апреля, сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

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