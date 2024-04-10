На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в среду, 10 апреля, сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии