Смертность в Омской области в 1,7 раз опережает рождаемость. На тысячу жителей региона приходится 13,8 умерших - таковы данные Омскстата.
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Смертность в Омской области в 1,7 раз опережает рождаемость. На тысячу жителей региона приходится 13,8 умерших - таковы данные Омскстата.