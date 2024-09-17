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Новости Омска

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Смертность в Омской области в 1,7 раз опережает рождаемость

Смертность в Омской области в 1,7 раз опережает рождаемость. На тысячу жителей региона приходится 13,8 умерших - таковы данные Омскстата.

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