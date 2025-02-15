Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предпри...

Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предприятия IntelИдея создания совместного предприятия TSMC и Intel, которое управляло бы как минимум одной американской фабрикой последней, возникла на уровне слухов пару дней назад, но с подачи Bloomberg она обрела более чёткие очертания.