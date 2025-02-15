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Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предпри...

Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предпри...

Администрация Трампа предлагает TSMC взять под контроль американские предприятия IntelИдея создания совместного предприятия TSMC и Intel, которое управляло бы как минимум одной американской фабрикой последней, возникла на уровне слухов пару дней назад, но с подачи Bloomberg она обрела более чёткие очертания.

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