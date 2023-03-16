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Джа Морэнт: «Совершил серьезную ошибку. Теперь понимаю, что могу потерять»

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в интервью эксперту ESPN Джалену Роузу высказался об инциденте, который привел к дисквалификации на восемь матчей, и признался, что пистолет, который он показал в прямом эфире в соцсети, был не его.

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