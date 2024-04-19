Шойгу показали «Накидку» и защитный козырек для новых Т-80БВМ

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу в ходе рабочей поездки на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области доложили, что в настоящее время на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком.