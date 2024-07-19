Трамп пообещал закончить все кризисы, которые создала администрация Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена.
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