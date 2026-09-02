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Суть Событий

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Зеленский выступил с открытой угрозой "закрыть небо" в России для гражданской авиации

Зеленский выступил с открытой угрозой "закрыть небо" в России для гражданской авиации

Владимир Путин назвал этот пассаж главы Украины "заявкой на государственный терроризм". Владимир Зеленский заявил, что российское небо "становится небезопасным", поскольку "дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться".

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