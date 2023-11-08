Студенческая молодежь города Иванова приняла участие во всероссийском дне открытых дверей в органах власти

Студенческая молодежь города Иванова приняла участие во всероссийском дне открытых дверей в органах властиВ рамках программы повышения привлекательности государственной и муниципальной службы среди молодежи «ГосСтарт», реализуемой Федеральным агентством по делам молодежи, в четверг 9 ноября в Ивановской городской Думе прошел Всероссийский день открытых дверей.