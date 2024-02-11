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В США назвали ужасающими слова Трампа об отказе помогать НАТО при нападении РФ

В США назвали ужасающими слова Трампа об отказе помогать НАТО при нападении РФ

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал недавние слова экс-главы Штатов Дональда Трампа о том, что в случае победы на выборах он не станет защищать союзников по НАТО, которые не выполняют свои обязательства.

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