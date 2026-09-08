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Волатильность на рынке криптовалют усиливается на фоне ожиданий по ставке ФРС США и изменений в потоках в ETF

Волатильность на рынке криптовалют усиливается на фоне ожиданий по ставке ФРС США и изменений в потоках в ETF

Биткоин остается на нестабильном пути, поскольку его путь к преодолению отметки $80 000 тесно связан с политикой процентных ставок Федеральной резервной системы и преобладающими условиями ликвидности.

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