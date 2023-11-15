Козлов прибыл в КНДР на заседание межправительственной комиссии

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым 14 ноября прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где примет участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Северной Кореи.