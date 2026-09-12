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Царьград

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Hromadske: Украина увеличит налоги для бизнес-страховки в 2026

Hromadske: Украина увеличит налоги для бизнес-страховки в 2026

Министр экономики Украины Александр Кравченко заявил, что в 2026 году убытки украинского бизнеса из-за повреждений и логистических изменений могут составить $10 млрд.

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