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Обвиняемому в хищениях полковнику Пешкову запретили участвовать в СВО

Обвиняемому в хищениях полковнику Пешкову запретили участвовать в СВО

Министерство обороны России отказало арестованному по делу о хищениях в ходе поставок продовольственных пайков в зону специальной военной операции (СВО) полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об участии в СВО.

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