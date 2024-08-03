Обвиняемому в хищениях полковнику Пешкову запретили участвовать в СВО

Министерство обороны России отказало арестованному по делу о хищениях в ходе поставок продовольственных пайков в зону специальной военной операции (СВО) полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об участии в СВО.
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