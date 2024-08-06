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Царьград

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В Ростове инспектор ДПС устроил массовое ДТП и отказался проходить алкотест

В Ростове инспектор ДПС устроил массовое ДТП и отказался проходить алкотест

В полиции рассказали, что сейчас с этим сотрудником.В донской столице задержали инспектора ДПС Госавтоинспекции Ростовской области.

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