Нам нужен огонь!

Тут Роман Носиков, автор "Русского молчания", написал статью об истории, случившейся с чеченской девушкой Лией Заурбековой, и были в той статье такие слова: "Традиция ‎— ‎это‏ ‎передача‏ ‎огня, ‎а‏ ‎не ‎пепла.