Большунов о словах Степановой про него: «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен»

Ранее лыжница в эфире «Матч ТВ» комментировала гонку на одном из этапов Кубка России и назвала скучными действия Большунова: «Не хочет побеждать так, как я – красиво! Он идет в группе, даже никакой инициативы не берет на себя, идет просто в течении.