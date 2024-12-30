«Это слишком низко для нас». Российский госоператор спутниковой связи объяснил, почему не будет заниматься реверс-инжинирингом терминалов Starlink

Генеральный директор российского государственного оператора спутниковой связи «Космическая связь» Алексей Волин дал интервью ТАСС, в котором рассказал о внедрении Wi-Fi в самолетах и реверс-инжиниринге терминалов Starlink.
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