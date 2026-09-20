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65 Years Ago, A British Sci-Fi Spy Series Launched And Became A Global Hit

65 Years Ago, A British Sci-Fi Spy Series Launched And Became A Global Hit

The cult British TV series "The Avengers," which turned its cast into huge stars and fashion icons, celebrated its 65th birthday in 2026.

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