65 Years Ago, A British Sci-Fi Spy Series Launched And Became A Global Hit

The cult British TV series "The Avengers," which turned its cast into huge stars and fashion icons, celebrated its 65th birthday in 2026.
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