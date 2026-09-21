Поединок между человеком и роботом-терминатором прошел в США

В Сан-Франциско состоялся первый бой между человеком и роботом. На ринге встретились блогер Фрэнки Лапенна и управляемый оператором гуманоидный робот EngineAI T800, внешне напоминающий Терминатора, сообщил американский телеканал CNBC .
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