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Царьград

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Нужно вернуть НПЗ–«самовары»: Малофеев призывает вернуться к мини-заводам вместо гигантов

Нужно вернуть НПЗ–«самовары»: Малофеев призывает вернуться к мини-заводам вместо гигантов

Удары вражеских дронов вывели из строя много крупных НПЗ страны. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев предлагает возврат к «самоварам» — мини-заводам, которые дают топливо худшего качества, но зато их можно создать много где.

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