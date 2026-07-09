Нужно вернуть НПЗ–«самовары»: Малофеев призывает вернуться к мини-заводам вместо гигантов

Удары вражеских дронов вывели из строя много крупных НПЗ страны. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев предлагает возврат к «самоварам» — мини-заводам, которые дают топливо худшего качества, но зато их можно создать много где.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии