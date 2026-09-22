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Следы от ножа выдают возраст доски: как при помощи лукового отвара вернуть древесине былой вид

Следы от ножа выдают возраст доски: как при помощи лукового отвара вернуть древесине былой вид

Отвар луковой шелухи — не только натуральная краска для пасхальных яиц, но и средство восстановления деревянной разделочной доски.

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