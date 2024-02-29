Shot: Удивленным военным на выступлении Путина оказался герой СВО Сергей Токарь

Обратившим внимание на видеокамеру и выразившим глубокое удивление в ходе прослушивания речи лидера Российской Федерации Владимира Путина военнослужащим оказался герой СВО Сергей Токарь, который лишился руки в ходе ведения сражений.
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