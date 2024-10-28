Компания Apple подтверждает свою приверженность Китаю

Компания Apple подтвердила свое стремление к расширению сотрудничества в области поставок в Китае. В среду операционный директор технологического гиганта Джефф Уильямс (Jeff Williams) встретился с официальными представителями центральной китайской провинции Хунань (Hunan).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии