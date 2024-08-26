Предложение о массовой мобилизации от депутата Дугина: поможет ли она дойти до Киева и нужна ли сейчас Ольга БезродняяДепутат Александр Дугин и ряд его сторонников в Госдуме призывают к мобилизации с целью дойти до Киева.
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