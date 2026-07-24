Экс-начальница почты во Владивостоке вернула похищенные деньги, чтобы не потерять работу

Экс-начальница одного из почтовых отделений Владивостока вынуждена была вернуть до копейки все 600 тысяч рублей, которые она присвоила, пока сидела в руководящем кресле, чтобы не вылететь уже из автосалона, сообщает PRIMPRESS.
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