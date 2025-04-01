Какие законы вступят в силу в апреле 2025 года

В апреле 2025 года в России вступают в силу ряд законов и изменений. Речь идет об индексации социальных пенсий, запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, ограничении выдачи рискованных ипотечных займов и автокредитов, новых мерах по борьбе с мошенниками и многом другом.