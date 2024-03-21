Для строящихся станций метро «Казаковская» и «Путиловская» закупают двери

В Петербурге продолжается развитие метрополитена, строятся новые станции и ветки. Так, уже разработана схема Красносельско-Калининской линии подземки, а для станций «Казаковская» и «Путиловская» закупают автоматические двери на платформы.
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