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Доцент Афанасьев: в ноябре россияне будут работать 20 дней, а 10 — отдыхать

Доцент Афанасьев: в ноябре россияне будут работать 20 дней, а 10 — отдыхать

В следующем месяце россиян ожидают 20 рабочих, девять выходных и один праздничный день. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.

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