Инсайдеры выдали три потрясающих решения для линейки Galaxy S24

Новый ряд смартфонов Samsung Galaxy S24 станет эталоном для флагманских устройств в 2024 году. Три ключевых решения относятся к базовым характеристикам, выбору чипсета и дате запуска, определяя будущее линейки этой модели.
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