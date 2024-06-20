Стало известно количество бюджетных мест в свердловских колледжах и техникумах

Больше всего бюджетников смогут получить специальности в металлургии и ITВ средних учебных заведениях Свердловской области к новому учебному году для абитуриентов подготовлено более 26 тысяч бюджетных мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии