Чехия: Без России и Китая нам не обойтись

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЧехия: Без России и Китая нам не обойтись Реальный взгляд на существующую ситуацию «Не дразните спящую собаку! Без России и Китая нам не обойтись».Вернуться к статье2610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийКогда читаешь Елену Панину , то всегда поражаешься , как у неё так ловко ложь перемешивается с правдой . Наверно расчёт идёт на пожилую публику с этого форума . В Чехии о "углеродном мире " думает лишь несколько членов правительства . Чехия чисто европейская страна с их их менталитетом и ждать от них каких либо лучших отношений к России бессмысленно . Я там в 2012 году отработал в командировке 7 месяцев . Многие старики вспоминают 1968 год , а молодёжь совсем нейтральна . Цены на всё у них одни из самых дешёвых в ЕС , туристов и гостей много и надеяться на особую дружбу с ними глупо.SMStanislav mdСо мной русских особая дружба, несмотря на 1968 год.Александр ЛисовскийПонял и благодарен за ответ .Алла Сущинская«Мы, конечно, поставим под угрозу свою прежде спокойную и зачастую незаслуженно благополучную жизнь, " Ключевые слова - "зачастую незаслуженную спокойную жизнь". Ну так может быть всё-таки заслужит её!? Не клеветать на Россию, не держать нож за спиной!? А!? Или это невозможно в Евросоюзе?VGVasily GolovВы правы в "незаслуженно благополучной жизни".10% работающих в экспортно ориентированном секторе экономики обеспечивают благополучность 140 млн граждан России.Россия многое импортирует более на 340 млрд $.Импорт России в январе-августе 2021 года составил 188,3 млрд долл. США и по сравнению с январем-августом 2020 года увеличился на 29,3%. Поставки масла подсолнечного увеличились на 39,1%, пшеницы и меслина – на 28,1%, рыбы свежей и мороженой – на 17,3%, сыров и творога – на 13,0%. При этом снизились физические объемы поставок молока и сливок – на 29,4%, мяса свежего и мороженного – на 14,6%.Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-августе 2021 года составил 5,9% (в январе-августе 2020 года – 6,7%. При этом ФТС констатирует, что основой российского экспорта в январе–августе 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 52,5% (годом ранее — 53,3%). В годовом выражении стоимостный объем топливно-энергетических товаров вырос на 39,5%, а физический — снизился на 1,2%.Импортные товары, на которые растет спрос у россиян: вырос спрос на импортные грузовые автомобили (поставки увеличились на 13,8%) и чуть менее сильно — на легковые автомобили (на 3,3%). Продукты питания и сырье для них — на эту группу приходится 12,3% всего импорта, вино, крепкий алкоголь, многие виды фруктов и овощей. К такому же можно отнести многие марки электроники, брендовую одежду, которую пока не шьют в России, косметику и парфюмерию. В июле 2021 года Роскачество опубликовало результаты исследования 20 торговых марок нижнего белья, а именно женских трусов. Закупочная стоимость товара варьируется в диапазоне 330–4 000 рублей. Из них 4 марки производятся в России, 6 — в Китае, 4 — в Шри-Ланке, 2 — во Вьетнаме, по 1 в Белоруссии, Бангладеше, Сербии.Алла СущинскаяВы странный человек! Всё это произведено благодаря поставкам сырья из России. Без них НИЧЕГО бы не было произведено, сшито, выращено! При том, что цены на это сырьё гораздо меньше, чем на мировом рынке. При том, что Россия всегда выполняла свои обязательства, никогда у нас не было в сторону Чехии недружественных выпадов. Что же сейчас изменилось!? Если есть обоюдная выгода, зачем чехам "рубить сук, на котором сидят?"VGVasily GolovАлла,Вы знаете,что на линии Симферополь -Ялта эксплуатировались троллейбусы Шкода.Почему.У них штанги после срыва с линии,не болтались.Наши изготовители не могли додуматься?Помогали ЧССР.Путин упомянул часы и трусы. Их можно купить в прок.Их импортируем. Только в Рязанской обл зарылось 12 швейных фабрик.Последняя пошивка- манишки для ВМС Италии. Фирма из КНР шьет 3 млн трусов в год.Швей всего 150 чел.Оплата 400$/мес.Контейнеры с трусами уходят в Россию. СССР и Россия выполняли свои обязательства.Но вы не знали.что заводы Татра и Шкода работали на Гитлера.на войну с СССР.Anatolii KondratenkoТебе перевести что она написала или ты точно тупой? Она не тебе, своим говорит, "Хватит гадить на Россию, давайте спокойно поживем" а ты чего разрисовал? Причем тут наша торговля?Anatolii KondratenkoНу рубить сук вы начали... Зачем ложные обвинения в наш адрес?SMStanislav mdСо мной русских особая дружба, несмотря на 1968 год.VGVasily GolovКакая дружба.если есть устав НАТО.где Россия враг №1.Дружили с СССР за деньги.Переводной рубль СЭВ. Равен 1 $. меняли 5 пар башмаков от Бати на Ак-74.Деньги у СССР кончились и СЭВ и ВД разбежались к другим донорам.Александр ЛисовскийНу во первых он говорит лично от себя , а потом какой ты сам патриот когда даже свой ник на латинице пишешь.SMStanislav mdЭто платная, бессмысленная статья. Напротив, после выборов Коларж должен стать министром иностранных дел. Тот, кто снимает памятники советским маршалам.Валерий АвгурСпящую собаку? Вы ,шакалы.совсем оборзели русского медведя собакой обзывать ?ВВалерийДа надо просто забить на них и забыть.ВСВиктор Сидоровэто способ избавиться от африканских мигрантов , когда отопление выключится почти везде , весной выжившие беженцы с удовольствием вернутся на свою исторические родины..Vladimir LioubimcevГуляет эта Чехия мимо, лесом...В ВШкурки продажные уже что-то почуяли, начинают на лету переобуваться. И проебалты, и хохлы, теперь и чехи начали почву зондировать на счёт любви и жвачки с Россией - коль русофобия больше не кормит. Ох, пора народу насторожиться, вдруг наша "выбранная" власть уже на низком старте к такой "любви" в дёсны. А мы их тогда опять за наш счёт в человеческий вид приводить будем. Неужели не надоело?Сергей КожемякоКое у кого появилось желание вот таким образом замазать свои наезды на историю и попытки взвалить на Россию ответственность за своё расп...ство с оружием?...Людмила СвириденкоНе, не, не Латвия, Чехия, потом другие подтянутся. И опять корми их, одевай, а они будут выеживаться и учить нас жить!Александр ЛисовскийДа мы и себя прокормить не можем больше половины ГМО завозим. Всё оседает в безразмерных карманах наших олигархов . Что нам о ком то беспокоиться, они живут лучше нас и ни за какой газ с нами иметь отношение не хотят . Так что не переживайте . Там кстати о России почти не говорят . Это наше холуйское власти СМИ постоянно муссирует эту тему , что бы такие как вы выпускали свой пар на " врагов "Евгений НатесовАлександр Лисовский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Anatolii KondratenkoНу а как же ему еще вешать русофобское дерьмо на свободные уши? Главное что бы ни кто не мешал гадить на страну, тварь прибалтийская перебралась в Москву и гадит.ННатаЗато Россия и Китай вполне без вас обойдутся!Руслан БаратовТак за словами последуют дела? Или это просто жалобный лай шавки.Алла ДубининаВанга предсказывала, что Россия однажды спасет весь мир снова и все кто гавкал на караван, будут лизать сапоги и клясться в вечной любви Как то не очень хочется этих с бациллами русофобии вытаскивать из их помоев. Пусть в начале посидят на диете , подлечат сознание, а потом только то, что выгодно.Комментировать
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