AngelSense раскрыл данные о местоположении и личную информацию отслеживаемых пользователей

Компания AngelSense, специализирующаяся на вспомогательных технологиях и поставляющая устройства для мониторинга местоположения людей с ограниченными возможностями, выкладывала в открытый интернет личную информацию и точные данные о местоположении своих пользователей, стало известно TechCrunch.