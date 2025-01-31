AngelSense раскрыл данные о местоположении и личную информацию отслеживаемых пользователей

Компания AngelSense, специализирующаяся на вспомогательных технологиях и поставляющая устройства для мониторинга местоположения людей с ограниченными возможностями, выкладывала в открытый интернет личную информацию и точные данные о местоположении своих пользователей, стало известно TechCrunch.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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