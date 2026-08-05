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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Локо» Ротенберг: «Ни одного предложения по Батракову не поступало. «ПСЖ» не обращался»

Гендиректор « Локомотива » Борис Ротенберг оценил вероятность ухода Алексея Батракова . Сообщалось , что железнодорожники отказались от переговоров с « Галатасараем » по 21-летнему хавбеку, который по-прежнему интересен «Зениту».

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