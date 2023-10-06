Следователями установлены обстоятельства убийства молодой девушки, совершенного 9 лет назад. ВИДЕО

Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2014 году, по факту обнаружения тела 22-летней девушки с явными признаками насильственной смерти.
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