Пенсионная система Китая сталкивается с проблемой неактивных счетов

Сколько сбережений необходимо жителю Поднебесной для комфортной жизни после выхода на заслуженный отдых? Отчет, опубликованный компанией Sun Life Financial, основанный на количественном опросе 3201 респондента и более чем 20 интервью с экспертами, показал, что 65 процентов участников считают достаточной сумму в 1 млн юаней (≈ 11,7 млн рублей).