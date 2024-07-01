В России введена уголовная ответственность за нарушение норм защиты объектов

По словам авторов закона, появление уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территории «будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии»В России с 1 июля ввели уголовную ответственность за халатность при защите объектов.