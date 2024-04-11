РБК: в правительстве начали поиск новых способов сдерживания цен на бензин

Российский кабинет министров начал активное обсуждение новых способов и комплексов мер, которые позволят сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо, особенно в условиях старта сезона высокого спроса.
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