Волынец: Важно запретить усыновление гражданам некоторых стран

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала очень важным возможный запрет на усыновление для граждан тех стран, где разрешена смена пола.
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