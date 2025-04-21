Сумма штрафов за незаконную рыбалку в России за год превысила 24 млн рублей

В России за год под уголовную ответственность за незаконный вылов рыбы попали почти 2 тыс. человек. Это следует из статистики судебного департамента при Верховном суде, на которую ссылается «РИА Новости».
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