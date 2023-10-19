Корпорация развития Нижегородской области представила проект портовой ОЭЗ на форуме «Речная инфраструктура: модернизация и точки роста»

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин и руководитель дирекции по работе с инвесторами Корпорации развития Андрей Исаченко представили проект мультимодального речного порта и портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) на Всероссийском речном форуме «Речная инфраструктура: модернизация и точки роста», который прошел 17 – 18 октября в Москве.