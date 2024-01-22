Законный порядок

Нина Ох. и правы. Такие баталии происходят зачастую в семьях и с родными детьми, а не только со снохами. Родители еще здесь относительно не стары и со здоровьем в норме, поэтому и приняли верное решение, а если больны и возраст 75+, тогда будет сложнее.

Виктор Белогорцев если бы родители были чуть умнее они бы в первый же день выставили марину из квартиры, по закону муж может привести свою жену на совместную жил площадь только получив согласие всех сособственников, это своих детей он может поселить без согласия всех сособственников, но не жену