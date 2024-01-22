Когда родился второй ребенок, Костя и Марина решили переехать к родителям. – Ну и что, что у твоих двухкомнатная? – заявила Марина, – они же вдвоем живут.
Законный порядок
Комментарии
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Нина
Ох. и правы. Такие баталии происходят зачастую в семьях и с родными детьми, а не только со снохами. Родители еще здесь относительно не стары и со здоровьем в норме, поэтому и приняли верное решение, а если больны и возраст 75+, тогда будет сложнее.
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19 час.
Виктор Белогорцев
если бы родители были чуть умнее они бы в первый же день выставили марину из квартиры, по закону муж может привести свою жену на совместную жил площадь только получив согласие всех сособственников, это своих детей он может поселить без согласия всех сособственников, но не жену
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16 час.
Элеонора Коган
И то верно. Гнать их надо было сразу из своей квартиры. Слишком долго родители терпели эту наглую тварь.
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15 час.
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