Что нельзя говорить людям с психическими расстройствами?

А как вы думаете, что можно и нужно, а чего нельзя говорить людям, у которых диагностировали психическое расстройство? Никогда не задумывались над этим? Тогда сегодня мы расскажем, чего уж точно нельзя говорить человеку, который страдает душевно.
А как вы думаете, что можно и нужно, а чего нельзя говорить людям, у которых диагностировали психическое расстройство? Никогда не задумывались над этим? Тогда сегодня мы расскажем, чего уж точно нельзя говорить человеку, который страдает душевно.
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