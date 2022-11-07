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Что нельзя говорить людям с психическими расстройствами?

Что нельзя говорить людям с психическими расстройствами?

А как вы думаете, что можно и нужно, а чего нельзя говорить людям, у которых диагностировали психическое расстройство? Никогда не задумывались над этим? Тогда сегодня мы расскажем, чего уж точно нельзя говорить человеку, который страдает душевно.

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