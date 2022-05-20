Ентоні Блінкен та Мухтар Тлеуберді Держсекретар США: російська агресія луною відгукується і за межами України Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Казахстану стратегічне партнерство двох країн та проблеми, спричинені війною в Україні, включаючи перебої з міжнародними поставками продовольства та енергоносіїв Держсекретар Ентоні Блінкен прийняв у п'ятницю у Вашингтоні свого колегу – міністра закордонних справ […] Сообщение Держсекретар США: російська агресія луною відгукується і за межами України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.