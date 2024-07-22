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Штабу Камалы Харрис после выхода Байдена из гонки пожертвовали более $55 млн

Штабу Камалы Харрис после выхода Байдена из гонки пожертвовали более $55 млн

Это рекордная сумма за один день в 2024 году. Американцы пожертвовали избирательному штабу вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки действующего лидера страны Джо Байдена более $55 млн.

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